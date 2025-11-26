Language
    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:55 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मियों की छुट्टियां पांच दिसंबर तक रद कर दी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज किया जाना है। वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलें तुरंत डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए। 

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मियों की छुट्टियां पांच दिसंबर तक रद कर दी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज किया जाना है। वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलें तुरंत डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े सभी दस्तावेजों का वैज्ञानिक व सुरक्षित तरीके से रख-रखाव किया जाए।

    निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रदेश भर से आए वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात की और उन्हें पंजीकरण, प्रबंधन, पारदर्शिता तथा डिजिटलाइजेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, बेहतर निगरानी और सुशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पसमांदा मुस्लिम समाज तथा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण में नई गति आएगी।

    मंत्री ने सीईओ मासूम अली सरवर के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या देश में सबसे अधिक, लगभग सवा लाख है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकृत करना प्राथमिकता है। उन्होंने मुतवल्लियों से समयबद्ध तरीके से अभिलेख अपलोड करने और पोर्टल की सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दें और पोर्टल से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उम्मीद पोर्टल वक्फ प्रबंधन को नए युग में ले जाएगा और मुस्लिम समाज को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।