केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उत्तर प्रदेश को 144220 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित क‍िया गया है। सीएम योगी ने कहा क‍ि यह उपहार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के अपना घर-पक्का घर स्वप्न को पूरा करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शेष बचे हुए आवासों को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

PM Awas Yojana: यूपी को मिला 1.44 लाख पीएम आवास का अतिरिक्त कोटा

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उत्तर प्रदेश को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने गत 18 मई को ग्रामीण विकास मंत्रालय से उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त आवास आवंटित करने का निवेदन किया था। सीएम योगी के अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने की जानकारी राज्य सरकार को दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि योजना के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 60 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया जाए और मैनुअल के अनुसार राज्य में जिला, ब्लाक और श्रेणीवार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह भी अनुरोध किया गया है कि आवास साफ्ट पर लक्ष्य तय करने के लिए सभी जिलों, ब्लाक और ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किए जाएं और आवासों को समय पर करने के लिए घरों की मंजूरी में तेजी लाई जाए। 13 अगस्त तक पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत करने की बात भी कही गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के सापेक्ष शेष बचे हुए आवासों को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह का प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। यह उपहार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के अपना घर-पक्का घर स्वप्न को पूरा करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। लोक कल्याण के लिए सतत समर्पित प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का ह्रदयतल से आभार। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

Edited By: Prabhapunj Mishra