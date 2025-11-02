UP GBC-5: योगी आदित्यनाथ सरकार ने की नवंबर के अंत में जीबीसी-5 कराने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः इन्वेस्ट यूपी ने निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 को इसी माह 25 नवंबर से पहले कराने की तैयारी की है। अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की जा सकी है।

माना जा रहा है कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले जीबीसी का आयोजन किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी आने की संभावना है। इन्वेस्ट यूपी के सूत्रों के अनुसार जीबीसी का लक्ष्य बढ़ाया भी जा सकता है।

सरकार ने इस बार जीबीसी के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर औद्योगिक विकास विभाग ने फिलहाल 29 विभागों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दिया गया है। सरकार ने यूपीसीडा को भूमि बैंक बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया है, जिससे निवेशकों को तत्काल भूखंड उपलब्ध उपलब्ध कराए जा सकें।