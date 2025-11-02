Language
    UP GBC-5: योगी आदित्यनाथ सरकार ने की नवंबर के अंत में जीबीसी-5 कराने की तैयारी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    Ground Breaking Ceremony 5 in UP: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। सरकार ने यूपीसीडा को भूमि बैंक बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया है, जिससे निवेशकों को तत्काल भूखंड उपलब्ध उपलब्ध कराए जा सकें।

    श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले जीबीसी के आयोजन की तैयारी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः इन्वेस्ट यूपी ने निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 को इसी माह 25 नवंबर से पहले कराने की तैयारी की है। अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की जा सकी है।

    माना जा रहा है कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले जीबीसी का आयोजन किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी आने की संभावना है। इन्वेस्ट यूपी के सूत्रों के अनुसार जीबीसी का लक्ष्य बढ़ाया भी जा सकता है।

    सरकार ने इस बार जीबीसी के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर औद्योगिक विकास विभाग ने फिलहाल 29 विभागों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दिया गया है। सरकार ने यूपीसीडा को भूमि बैंक बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया है, जिससे निवेशकों को तत्काल भूखंड उपलब्ध उपलब्ध कराए जा सकें।

    इसके साथ ही मंडलायुक्तों को भी जीबीसी के लक्ष्य के अनुरूप संबंधित जिलों में निवेश के प्रस्ताव इसी सप्ताह भेजने को कहा गया है। उम्मीद की जा रही है कि सभी विभागों से निवेश के प्रस्ताव आने के निर्धारित लक्ष्य पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो जाएगा। इसे लेकर पिछले दिनों यूपीसीडा के सीईओ विजय किरन आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक करके ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।