UPSSSC: वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक परीक्षा की डेट आउट, 709 पदों पर होगी भर्ती 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा नौ नवंबर को आयोजित होगी। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) गुरुवार को इस संबंध में परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण (एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप) ने अपनी वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया है। जल्द ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे।

आयोग के अनुसार वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 पदों पर चयन के लिए लखनऊ और झांसी में नौ नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करके परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं व उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए सूचना देखने से पहले निर्धारित शुल्क अवश्य जमा कर दें। ऐसा न करने पर वह सूचना को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।



सहायक स्टोर कीपर व सहायक चयन को टंकण परीक्षा 18 दिसंबर को

यूपीएसएसएससी ने सहायक स्टोर कीपर व सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अब टंकण परीक्षा की भी तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 18 दिसंबर को कराई जाएगी और जल्द ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आयोग 13 अप्रैल को कराई गई इस परीक्षा का परिणाम बुधवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।