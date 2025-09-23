Language
    UP News: उत्तर प्रदेश ने बनाया विश्व रिकॉर्ड फोटो एलबम गिनीज बुक में दर्ज, तोड़ा हीरो मोटोकार्प का कीर्तिमान

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 234141 फोटो का ऑनलाइन एलबम बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इससे पहले हीरो मोटोकार्प के नाम पर यह रिकॉर्ड था। वन विभाग ने एक दिन में 37.21 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। पौधा लगाते हुए फोटो मोबाइल फोन के जरिए अपलोड की गईं थी।

    Hero Image
    यूपी ने बनाया पौधा लगाते हुए लोगों का ऑनलाइन फोटो एलबम का विश्व रिकार्ड।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक दिन में 37.21 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने ''''पौधा लगाते हुए लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एलबम'''' का विश्व रिकार्ड बनाया है। वन विभाग ने 2,34,141 फोटो का ऑनलाइन एलबम बनाकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।

    अभी तक यह रिकार्ड हीरो मोटोकार्प के नाम पर था। कंपनी ने यह रिकार्ड 21 सितंबर 2021 को बनाया था। उसने ''''हीरो ग्रीन ड्राइव'''' के तहत पौधे लगाने वाले 1,32,775 लोगों की तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड की थीं।

    इस वर्ष नौ जुलाई को भी वन विभाग ने एक स्थान पर एक साथ 2100 लोगों द्वारा पौधों का रोपण कराकर असम का रिकार्ड तोड़ते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। अब यह दूसरा विश्व रिकार्ड वन विभाग ने अपने नाम किया है।

    पौधा लगाते हुए विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एलबम तैयार करने के लिए वन विभाग ने पहले सात लाख से अधिक लोगों की तस्वीरें अपलोड की थीं। शर्त यही थी कि सभी फोटो पौधा लगाते हुए अलग-अलग स्थानों की होनी चाहिए। इसका डिजिटल फारेंसिक आडिट कराया गया।

    मानकों पर खरी न उतरने वाली साढ़े चार लाख से अधिक तस्वीरें हटाकर 2,34,141 लोगों के फोटो एलबम का रिकार्ड, गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड ने वन विभाग के नाम पर दर्ज कर सोमवार को उसका प्रमाण पत्र भी दे दिया।

    नौ जुलाई से नौ अगस्त के बीच एक माह में पौधा रोपते हुए फोटो मोबाइल फोन के जरिए (https://pmsupfd.in) पर अपलोड की गईं। इसमें जीपीएस लोकेशन के साथ रोपे गए पौधे की प्रजाति का नाम भी लिखना था।