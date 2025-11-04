UP: मत्स्य पालन की नई तकनीक सीखेंगे पालक, विभागीय योजनाओं का भी किया जाएगा व्यापक प्रचार-प्रसार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अब मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मत्स्य विकास मंत्री संजय कुमार निषाद ने मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि पालकों को मत्स्य पालन की नवीन तकनीकों की जानकारी दी जाए जिससे वह बेहतर तरीके से पालन कर सकें और उत्पादन अधिक हो सके।

मंगलवार विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक मत्स्य पालकों-मछुआरों को इससे लाभांवित कराया जाए।