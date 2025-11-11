Language
    खाद का भंडारण न करें किसान, यूपी में कृषि मंत्री की अपील, उर्वरकों की कमी न होने देने का आश्वासन

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों से आवश्यकतानुसार ही उर्वरक खरीदने की अपील की है। उन्होंने किसानों से अत्यधिक भंडारण न करने का आग्रह किया है ताकि सभी को समय पर खाद मिल सके। सरकार पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में खाद के लिए मच रही मारामारी के बीच कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों से आवश्यकता के अनुसार ही उवर्रक लेने की अपील की है।

    मंत्री ने किसानों से कहा है कि वे आगामी फसलों के लिए अत्यधिक भंडारण न करें, ताकि सभी किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। सरकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराने के लिए संकल्पित है और किसी भी जिले में कमी की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। मांग के अनुसार प्रतिदिन आठ से 10 रैक की आपूर्ति की जा रही है।

    मंगलवार को विधानसभा स्थित नवीन भवन में आयोजित विभागीय बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 12.68 लाख टन यूरिया, 3.87 लाख टन डीएपी, 4.11 लाख टन एनपीके, 2.74 लाख टन एसएसपी एवं 0.85 लाख टन एमओपी बिक्री के लिए उपलब्ध है।

    प्रदेश सरकार निरंतर भारत सरकार के संपर्क में रहकर उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए है। बैठक में बताया गया कि चालू रबी सीजन में अब तक 99.88 लाख किसान 4.17 लाख टन यूरिया, 5.63 लाख टन डीएपी, 3.26 लाख टन एनपीके, 1.26 लाख टन एसएसपी एवं 0.65 लाख टन एमओपी उर्वरक ले चुके हैं।

    इसमें एक से 10 नवंबर के बीच 1.82 लाख टन यूरिया, 1.93 लाख टन डीएपी और 1.19 लाख टन एनपीके की बिक्री हुई है। केवल सहकारी समितियों के माध्यम से 49,513 टन यूरिया, 94,423 टन डीएपी और 38,317 टन एनपीके किसानों द्वारा क्रय किया गया है।

    वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 18,370 टन यूरिया, 20,406 टन डीएपी एवं 15,240 टन एनपीके की खपत की जा रही है। बैठक में कृषि निदेशक डा. पंकज त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) डा. आशुतोष कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे।