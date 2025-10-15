Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भंडारण न करें किसान, जिससे सबको मिले खाद: सूर्य प्रताप शाही

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:48 AM (IST)

    कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे रबी फसलों के लिए उर्वरकों का भंडारण न करें, ताकि सभी को आवश्यकतानुसार खाद मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान खपत के अनुसार उर्वरक रैक भेजी जा रही हैं, जिनमें से अधिकांश जिलों तक पहुंच चुकी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यरो, लखनऊ। खरीफ सीजन में खाद की मारामारी के बाद अब रबी सीजन में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों से सहयोगी की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे आगामी फसलों के लिए पहले से उर्वरकों का भंडारण न करें, जिससे सभी किसानों को आवश्यकता के हिसाब से खाद मिल सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही उन्होंने वर्तमान जरूरत के हिसाब से प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता का दावा किया है।
    मंगलवार को हुई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में 10.76 लाख टन यूरिया, 4.93 लाख टन डीएपी, 4.85 लाख टन एनपीके और 3.14 लाख टन एसएसपी उर्वरक उपलब्ध हैं। प्रदेश में वर्तमान खपत के अनुसार प्रतिदिन 10-12 रैक भेजी जा रही है।

    एक से 14 अक्टूबर के बीच भारत सरकार द्वारा 123 यूरिया उर्वरक रैक डिस्पैच की गई है, इनमें से 85 यूरिया रैक संबंधित जिलों को मिल चुकी हैं। 38 रैक रास्ते में हैं, जिनके दो से तीन दिन में पहुंचने की संभावना है।

    इसी तरह डीएपी व एनपीके की 140 रैक डिस्पैच की गई हैं, जिसमें से 78 रैक अब तक आ चुकी हैं। बैठक में प्रमुख सचिव रविन्द्र, निदेशक कृषि डा पंकज त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष कुमार मिश्र, अपर आयुक्त श्रीकांत गोस्वामी, महाप्रबंधक पीसीएफ विनोद पटेल उपस्थित रहे।

    मंडल स्तर पर खाद की उपलब्धता (टन में)

    मंडल यूरिया डीएपी एनपीके
    सहारनपुर 35,696 5,579 4,258
    मेरठ 62,933 17,291 9,215
    आगरा 87,514 25,707 30,568
    अलीगढ़ 73,776 27,469 19,260
    बरेली 1,25,432 20,889 40,551
    मुरादाबाद 91,730 21,560 39,766
    कानपुर 91,514 39,468 60,908
    प्रयागराज 55,858 31,065 39,531
    झांसी 39,928 15,792 22,343
    चित्रकूट धाम मंडल बांदा 25,587 9,639 6,905
    वाराणसी 48,087 49,626 24,214
    मीरजापुर 15,582 21,309 7,639
    आजमगढ़ 43,490 34,741 14,584
    गोरखपुर 46,036 50,870 32,782
    बस्ती 24,928 20,170 14,317
    देवीपाटन मंडल, गोंडा 45,390 20,276 17,385
    लखनऊ 1,01,329 45,132 60,194
    अयोध्या 61,522 36,222 40,390
    कुल 10,76,333 4,92,803 4,84,809

     

     