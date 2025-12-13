उत्तर प्रदेश में धान और श्रीअन्न खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, किसानों को 4900 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस वर्ष एक और मिसाल कायम की है। सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान और 'श्रीअन्न' (बाजरा, ज्वार, मक्का) की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित की है, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान भी तेजी से भेजा जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 3.15 से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जिसके एवज में किसानों को 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। यही नहीं, बाजरा बेचने वाले 35हजार से अधिक किसानों को भी 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। प्रदेश भर में धान बिक्री के लिए 4645 क्रय केंद्र स्थापित कर किसानों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है।

रिकॉर्ड पंजीकरण: पिछले सत्र के मुकाबले अधिक किसानों ने कराया नाम दर्ज योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों का पंजीकरण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सत्र (2024-25) में 13 दिसंबर तक जहां 6.70 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा 7.83 लाख से अधिक हो गया है।

'श्रीअन्न' की बात करें तो बाजरा बिक्री के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक यह संख्या 21630 थी, जो इस वर्ष बढ़कर 80 हजार से अधिक हो गई है। ज्वार और मक्का के पंजीकरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 16 हजार से अधिक किसानों ने ज्वार बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 12 हजार था। वर्तमान में बाजरा खरीद 33 और ज्वार खरीद 11 जनपदों में सफलतापूर्वक चल रही है।

सीएम योगी की मॉनीटरिंग से तेजी से हो रहा भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं धान खरीद, क्रय केंद्रों की व्यवस्था और किसानों को समय पर भुगतान को लेकर निरंतर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उनके कड़े निर्देश हैं कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

शनिवार दोपहर तक के आंकड़ों के मुताबिक, 3.15 लाख किसानों से खरीदे गए 19.14 लाख मीट्रिक टन धान के लिए उन्हें 4541.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 'श्रीअन्न' के तहत, बाजरा किसानों को अब तक 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 187.98 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। सीएम योगी की सीधी मॉनीटरिंग के कारण इस वर्ष भुगतान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आई है।

जानिए 'श्रीअन्न' और धान खरीद की समय-सीमा और एमएसपी राज्य में 'श्रीअन्न' की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और यह 31 दिसंबर तक चलेगी। 'श्रीअन्न' के अंतर्गत बाजरा 33 जनपदों, मक्का 25 जनपदों और ज्वार 11 जनपदों में खरीदा जा रहा है।