    गन्ने की कीमतों में वृद्धि से गदगद हुए किसान, बोले- सीएम योगी ने दिया एक महीने में दो बार दीपावली मनाने का अवसर

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के किसानों ने गन्ना मूल्य में वृद्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें एक महीने में दो बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। उन्होंने पिछली सरकारों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है और जीवन में समृद्धि आई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होने से उत्साहित किसानों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन कर कहा कि आपके कारण हमें एक माह में दो बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार में जय जवान-जय किसान का नारा सार्थक हो रहा है।

    प्रगतिशील किसान संतोष वाजपेयी ने सभी को गोपाष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि एक समय था कि जब गन्ना रखे-रखे सूख जाता था और पर्ची नहीं मिलती थी। आज मोबाइल पर पर्ची मिल रही है। आलू-गन्ना, चना-गन्ना, सरसों-गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना जैसे सहफसली खेती का अवसर मिला है। आमदनी बढ़ी है। यह मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है।

    मथुरा के हीरा सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। पूर्व में कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ''''जय-जवान जय किसान'''' का नारा भले कांग्रेस से आया, लेकिन सार्थक भाजपा सरकार में हो रहा है। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई और पीएम मोदी ने हमें सम्मान निधि दिया है।

    प्रगतिशील किसान रामनिवास यादव ने कहा कि पिछली दो सरकारों के 10 वर्ष में गन्ना मूल्य एक रुपये भी नहीं बढ़ा। योगी जी ने आठ वर्षो में 35 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।

    गन्ना किसान सरदार गुरदत्त सिंह ने कहा कि योगी के नेतृत्व में एक माह में दो बार दीपावली मनाने का मौका मिला है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं, समझ नहीं आ रहा। पूर्व की सरकारों में कांटे पर घटतौली, व्यवस्था का हिस्सा थी।

    योगी सरकार बनने के बाद आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके। शामली के सत्यपाल भूरा ने कहा योगी सरकार ने गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। यह कदम गन्ना किसानों को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए पूरे शामली की ओर से मुख्यमंत्री का आभार।