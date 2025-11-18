यूपी में सभी एक्सप्रेस-वे पर मिलेगी फूड कोर्ट और ईवी चार्जिंग की सुविधा, रेस्ट के लिए खोले जाएंगे कम बजट वाले होटल-मोटल
राज्य में जल्द ही सभी एक्सप्रेस-वे पर नागरिकों को फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप व इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यात्रियों के विश्राम के लिए कम बजट वाले होटल व मोटल भी खोले जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एक्सप्रेस-वे पर ईवे हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे एक ही स्थान पर यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में जल्द ही सभी एक्सप्रेसवे पर नागरिकों को फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप व इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यात्रियों के विश्राम के लिए कम बजट वाले होटल व मोटल भी खोले जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एक्सप्रेसवे पर ईवे हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे एक ही स्थान पर यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
राज्य में निर्मित ज्यादातर एक्सप्रेसवे शहरों के बाहर से ही निकाले गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने अब बाकी के एक्सप्रेसवे के किनारे ईवे हब स्थापित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित एक्सप्रेसवे का सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा करा लिया गया है। यूपीडा की तरफ से ईबे हब स्थापित करने के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
पहले चरण में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 स्थानों पर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत ईवे हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण में सभी एक्सप्रेसवे पर इसी प्रकार के ईवे हब स्थापित किए जाएंगे। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद उच्च स्तरीय समिति यह निर्णय लेगी कि किस एक्सप्रेसवे पर कितने ईवे हब स्थापित किए जाएं।
इसी प्रकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग केंद्रों को खोलने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अभी विभिन्न एक्सप्रेसवेज पर 26 ईवी चार्जिंग केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। यूपीडा की कोशिश है कि पीपीपी माडल पर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और ईवी चार्जिंग केंद्र स्थापित किए जाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।