राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक्सप्रेसवे और प्रमुख मार्गों पर कोहरे के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूीपीडा) ने परिवहन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक कुमार ने एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख मार्गों के प्रवेश व निकासी के प्वाइंट पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि कोहरे के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर वाहनों को एकत्र करके काफिले का रूप में आगे ले जाने की व्यवस्था की जाए।