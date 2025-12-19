एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए होगी विशेष व्यवस्था, एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट सहित कई स्थानों पर होंगे सुरक्षा के प्रबंध
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक्सप्रेसवे और प्रमुख मार्गों पर कोहरे के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूीपीडा) ने परिवहन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है।
यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक कुमार ने एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख मार्गों के प्रवेश व निकासी के प्वाइंट पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि कोहरे के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर वाहनों को एकत्र करके काफिले का रूप में आगे ले जाने की व्यवस्था की जाए।
यूपीडा ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के प्रवेश व निकास के सभी बिंदुओं पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएं। इनमें प्रकाश व्यवस्था व रिफ्लेक्टर को भी शामिल किया जाए।
इसके लिए आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर व आजमगढ़ के प्रवेश व निकास बिंदुओं की जानकारी भी यूपीडा ने परिवहन आयुक्त को दी है।
