Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में निर्यातकों को 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की तैयारी, अमेरिका के टैरिफ से राहत देने की कोशिश

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार निर्यातकों को 10% तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान से राहत दिलाना और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस कदम से निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और राज्य का निर्यात बढ़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से राहत देने के लिए निर्यातकों को 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्यातकों को छह माह के लिए यह सुविधा इस शर्त पर दी जाएगी कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी ट्रैरिफ समाप्त होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त माह में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा रहा है। नतीजतन निर्यात में गिरावट आई है।

    फेडरेशन आफ इंडियान एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फिओ) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश से पिछले वर्ष 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात विभिन्न देशों में किया गया था। इसमें सर्वाधिक 35,545 करोड़ रुपये का निर्यात अमेरिका को किया गया था।

    उत्तर प्रदेश से चर्म व फुटवियर उत्पादों के अलावा इलेक्ट्रानिक्स व इलेक्ट्रिकल, मीट व मीट के उत्पाद, गारमेंट, कालीन, लोहे व स्टील के उत्पाद, वाहनों के पुर्जे, फर्नीचर व जेम्स एंव ज्वेलरी सहित विभिन्न उत्पादों निर्यात किया जा रहा है।

    फिओ ने पिछले दिनों सरकार से निर्यातकों को राहत देने की मांग की थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के कारण निर्यातकों को उत्पादों की लागत निकाल पाना मुश्किल हो रहा है।

    सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग निर्यातकों को बढ़े टैरिफ से राहत के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है।