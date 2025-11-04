यूपी में निर्यातकों को 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की तैयारी, अमेरिका के टैरिफ से राहत देने की कोशिश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से राहत देने के लिए निर्यातकों को 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्यातकों को छह माह के लिए यह सुविधा इस शर्त पर दी जाएगी कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी ट्रैरिफ समाप्त होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त माह में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा रहा है। नतीजतन निर्यात में गिरावट आई है।

फेडरेशन आफ इंडियान एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फिओ) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश से पिछले वर्ष 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात विभिन्न देशों में किया गया था। इसमें सर्वाधिक 35,545 करोड़ रुपये का निर्यात अमेरिका को किया गया था।

उत्तर प्रदेश से चर्म व फुटवियर उत्पादों के अलावा इलेक्ट्रानिक्स व इलेक्ट्रिकल, मीट व मीट के उत्पाद, गारमेंट, कालीन, लोहे व स्टील के उत्पाद, वाहनों के पुर्जे, फर्नीचर व जेम्स एंव ज्वेलरी सहित विभिन्न उत्पादों निर्यात किया जा रहा है।