उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व में भारी वृद्धि, सरकार ने की 26 हजार करोड़ रुपये की कमाई

उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में शराब से 26149.32 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष से 15.89% अधिक है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि सितंबर में राजस्व 17.40% बढ़ा है। सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 50097 मामले दर्ज किए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शराब से वित्तीय वर्ष के छह माह में सरकार को 26,149.32 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 22,563.15 करोड़ रुपये सरकार को मिले थे। इस तरह से 15.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सरकार को 3,586.17 करोड़ रुपये अबकी ज्यादा राजस्व मिला है।

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि सितंबर तक का लक्ष्य 27,600.00 करोड़ रुपये तय था। सितंबर में 3,811.70 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व आया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के सितंबर की तुलना में 17.40 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से शराब बनाने, बेचने व तस्करी के कुल 50,097 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 13.30 लाख लीटर अवैध शराब बरामद करने के साथ ही अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 9463 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

