यूपी में 500 करोड़ से मजबूत होगा बिजली वितरण नेटवर्क, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखऊ। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5021 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इस धनराशि से बिजली कंपनियों की हानि के लिए फंडिंग के साथ ही बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर करने की व्यवस्था की गई है। बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड की बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार ने 176.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हुई हानियों की फंडिग के लिए 3744.45 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।