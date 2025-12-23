Language
    यूपी में 500 करोड़ से मजबूत होगा बिजली वितरण नेटवर्क, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    सरकार ने अनुपूरक बजट के तहत ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5021 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इसमें बिजली कंपनियों की हानि की भरपाई और बिजली वितरण नेटव ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखऊ। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5021 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इस धनराशि से बिजली कंपनियों की हानि के लिए फंडिंग के साथ ही बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर करने की व्यवस्था की गई है। बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

    टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड की बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार ने 176.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हुई हानियों की फंडिग के लिए 3744.45 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

    राज्य में चल रहे आरडीएसएस के कार्यों व हानियों में कमी करने के लिए आर्म्ड केबल के कार्यों की एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रविधान किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट स्थापित कराए जाने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी गई है।