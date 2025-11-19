निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा यूपी, इंडो-यूएस आर्थिक सम्मेलन में बोले पीयूष गोयल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित इंडो-यूएस आर्थिक सम्मेलन में कहा है कि उत्तर प्रदेश निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आ रहे निवेश को जिस गति से धरातल पर उतारा जा रहा है उससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है।

इन्वेस्ट यूूपी के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि राज्य में कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई जीरो पावर्टी योजना शुरू की गई है। इसके तहत कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान किया जा रहा है।