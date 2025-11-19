Language
    निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा यूपी, इंडो-यूएस आर्थिक सम्मेलन में बोले पीयूष गोयल

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    पीयूष गोयल ने इंडो-यूएस आर्थिक सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने यूपी में निवेश के अनुकूल माहौल और विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दी, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित इंडो-यूएस आर्थिक सम्मेलन में कहा है कि उत्तर प्रदेश निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आ रहे निवेश को जिस गति से धरातल पर उतारा जा रहा है उससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्वेस्ट यूूपी के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि राज्य में कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई जीरो पावर्टी योजना शुरू की गई है। इसके तहत कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से सभी क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं।

    एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव ने निवेश को लेकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि शिक्षा सुधार और कौशल विकास वैश्विक स्तर सफलता की कुंजी है।