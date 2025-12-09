UP में अब एक किस्त चुकाने वाले बिजली उपभोक्ता भी उठा सकेंगे इस योजना का लाभ, बस यहां करें आवेदन
पहली दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना का लाभ अब उन "नेवर पेड" उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च के बाद कोई एक भी किस्त जमा की हो। ऐस ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पहली दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना का लाभ अब उन नेवर पेड (कभी भी बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता) बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा जिन्होंने 31 मार्च के बाद एक भी किस्त जमा की है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 11 दिसंबर से पंजीयन शुरू होगा।
इस संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक बिल न जमा करने वाले जिन उपभोक्ताओं ने पहली अप्रैल से 30 नवंबर के दरमियान बिल का भुगतान किया है वे भी योजना में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि अब तक नेवर पेड उपभोक्ताओं को ही योजना में रखा गया था इससे एक भी बार बिल जमा करने वाले योजना के दायरे से बाहर हो गए थे। विदित हो कि योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट के साथ ही ब्याज को पूरी तरह से माफ किया गया है।
