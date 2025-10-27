राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल कर नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से 6016 रुपये वसूले जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रस्ताव के माध्यम से कहा है कि जब आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर उसने तय नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पावर कारपोरेशन यह वसूली कैसे कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग की अनुमति के बगैर उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत वसूलना विद्युत अधिनियम-2003 के साथ ही आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। प्रस्ताव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि नियामक आयोग ने 17 अक्टूबर को स्पष्ट कर दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रेट उसके द्वारा तय नहीं किया गया है। इसके बाद भी कारपोरेशन द्वारा की जा रही वसूली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।