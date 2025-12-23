यूपी में बिजली बिल राहत योजना में अब तक 1,323 करोड़ जमा, खराब प्रदर्शन वाले इंजीनियरों पर होगा एक्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली बिलों के मूलधन में 25 प्रतिशत और ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट को देखते हुए विभाग के खाते में बेशक रिकॉर्ड राशि जमा हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अधिकारियों को बिजली बिल राहत योजना में और तेजी लाने के लिए कहा है।

उन्होंने एक-एक बकायेदार से सम्पर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताने, बिल जमा करवाने और प्रथम चरण की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं तक हर हाल में पहुंचने के लिए कहा है।

वहीं, पंजीकरण करवाने एवं बिल जमा जमा करवाने में खराब प्रदर्शन करने वाले दो अधिशाषी अभियंताओं को निलंबित करने के साथ ही कइयों को एडवर्स एंट्री दी गई है।

बता दें कि बिजली बिल राहत योजना में 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। 1323 करोड़ की राजस्व धनराशि प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा पूर्वांचल डिस्काम में 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुआ है।

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने मंगलवार को विभागीय बैठक में कहा कि एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचानकर उन्हें बकाया बिल जमा करने के लिए तैयार करने पर फोकस करना होगा।

मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पाम्पलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कालर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया आदि का उपयोग करके व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा।

योजना का लाभ लेने वालों को सभी प्रकार के बिजली चोरी के मामलों में राहत व मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। समस्त डिस्काम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियन्ताओं, 20 उपखण्ड अधिकारियों एवं 30 अवर अभियन्ताओं को प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।