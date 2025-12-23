Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में बिजली बिल राहत योजना में अब तक 1,323 करोड़ जमा, खराब प्रदर्शन वाले इंजीनियरों पर होगा एक्शन

    By Santosh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना के तहत अब तक 1,323 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने राजस्व संग्रह में खराब प्रदर्शन करने वाले इंजीनियर ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली बिलों के मूलधन में 25 प्रतिशत और ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट को देखते हुए विभाग के खाते में बेशक रिकॉर्ड राशि जमा हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अधिकारियों को बिजली बिल राहत योजना में और तेजी लाने के लिए कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने एक-एक बकायेदार से सम्पर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताने, बिल जमा करवाने और प्रथम चरण की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं तक हर हाल में पहुंचने के लिए कहा है।

    वहीं, पंजीकरण करवाने एवं बिल जमा जमा करवाने में खराब प्रदर्शन करने वाले दो अधिशाषी अभियंताओं को निलंबित करने के साथ ही कइयों को एडवर्स एंट्री दी गई है।

    बता दें कि बिजली बिल राहत योजना में 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। 1323 करोड़ की राजस्व धनराशि प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा पूर्वांचल डिस्काम में 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुआ है।

    पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने मंगलवार को विभागीय बैठक में कहा कि एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचानकर उन्हें बकाया बिल जमा करने के लिए तैयार करने पर फोकस करना होगा।

    मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पाम्पलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कालर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया आदि का उपयोग करके व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा।

    योजना का लाभ लेने वालों को सभी प्रकार के बिजली चोरी के मामलों में राहत व मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। समस्त डिस्काम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियन्ताओं, 20 उपखण्ड अधिकारियों एवं 30 अवर अभियन्ताओं को प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

    ट्रांसफार्मर डैमेज पर सभी डिस्काम कार्यवाई करें। इसमें लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। अध्यक्ष ने बिजली बिल राहत योजना में खराब प्रदर्शन करने के लिए मिर्जापुर एवं प्रयागराज के दो अभियंताओं को निलम्बित कर दिया।

    चोरी के प्रकरण के पंजीकरण में सबसे पीछे रहने वाले मिर्जापुर, भदोई, गोपीगंज, मेधावल, मुरादाबाद, मनिहारिन, शामली, शाहजहांपुर, फैजाबाद, कानपुर, महोबा, ललितपुर व कानपुर के कई अधिशाषी अभियन्ताओं को एडवर्स इन्ट्री दी।