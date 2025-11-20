शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए फिर से आवेदन शुरू, 10 दिसंबर तक आवेदन का मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष पद के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर शाम छह बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भेज सकते हैं।

अंतिम तिथि के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के जारी विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक से आवेदन भेजना होगा। आवेदन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम संबोधित किया जाए। इसके साथ सभी शैक्षिक व जरूरी अभिलेखों की स्पष्ट और स्वप्रमाणित प्रतियां लगानी अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने की अर्हता तय की गई है। इसमें राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्यरत व सेवानिवृत्त, या किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हों या विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष तक आचार्य रहे हों और उनके पास तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, आवेदन कर सकते हैं।