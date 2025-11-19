UPSSSC: उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के लिए आवेदन शुरू, विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फिर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक से विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ के पते पर भेजना होगा। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष पद के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिसंबर शाम छह बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के जारी विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक से आवेदन भेजना होगा। आवेदन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम संबोधित किया जाए। इसके साथ सभी शैक्षणिक एवं जरूरी अभिलेखों की स्पष्ट और स्वप्रमाणित प्रतियां लगाना अनिवार्य है।
अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने की अर्हता तय की गई है। इसमें राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्यरत व सेवानिवृत्त, या किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हों, या विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष तक आचार्य रहे हों और उनके पास तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, आवेदन कर सकते हैं।
अध्यक्ष की कार्यावधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, निर्धारित है। पद के लिए 1,75,000 रुपये मासिक वेतन तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सभी भत्ते देय होंगे। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पद से संबंधित सभी विस्तृत अर्हताएं, कार्यावधि, परिलब्धियां और आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
