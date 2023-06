UP Board Syllabus: यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव, अब सावरकर समेत 50 महापुरुषों की भी पढ़नी होगी जीवनी

लखनऊ, एएनआई। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर 'सावरकर', पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय और राजा राम मोहन राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, गौतम बौद्ध, महावीर जैन और स्वामी विवेकानंद सहित 50 महान हस्तियों की जीवनियां शामिल की हैं।

UP Education Board adds biographies of 50 great personalities including Vinayak Damodar 'Savarkar', Pandit Deendayal Upadhyay, Pandit Madan Mohan Malviya and Raja Ram Mohan Roy, Sarojini Naidu, Bhagat Singh, Gautam Buddh, Mahavir Jain and Swami Vivekanand to its syllabus for…