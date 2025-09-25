Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन 22 'शिक्षकों' से सैलरी वापस ले सकता है यूपी का शिक्षा विभाग, अदालत में अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:06 PM (IST)

    लखनऊ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 22 शिक्षकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। विभाग ने एफआईआर और वेतन वसूली का आदेश दिया था। कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसके जवाब में विभाग अदालत में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। यह मामला 2014 में आजमगढ़ मंडल में हुई भर्तियों से जुड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गलत नियुक्तियों के खिलाफ कोर्ट में पक्ष रखेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए 22 शिक्षकों की नौकरियां पिछले माह माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खत्म की थी। सभी पर एफआइआर दर्ज कराने और वेतन वसूली का भी आदेश जारी किया था। इनमें से कुछ शिक्षक राहत पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब विभाग अदालत में अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजमगढ़ मंडल में माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के रिक्त पदों पर वर्ष 2014 में विज्ञापन निकला था। इसके आधार पर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण अर्हता पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार नियुक्तियां हुई थीं।

    सत्यापन के दौरान पाया गया कि 22 शिक्षकों ने फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी।माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 20 अगस्त को इनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। साथ ही संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को एफआइआर दर्ज कराने और अब तक दिए गए वेतन की वसूली करने के निर्देश दिए थे। सभी शिक्षक अलग-अलग जिलों में तैनात थे। इस कार्रवाई के बाद कई शिक्षकों ने अदालत में याचिका दाखिल की है।