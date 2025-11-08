UP: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बड़ी राहत, नर्सों की गृह जनपद में हो सकेगी तैनाती

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नर्सों को बड़ी राहत दी है। नर्सेज संघ लंबे समय से गृह जिले में तैनाती की मांग को उन्होंने स्वीकार करने के साथ प्रस्ताव मांगा है, जिसे स्वास्थ्य महानिदेशालय तैयार करने में लग गया है।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि नर्सों की तैनाती उनके गृह जिले में किए जाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों की जिंदगी बचाने में डाक्टरों की तरह नर्सों की भूमिका भी अहम है। डाक्टरों से अधिक नर्सें ही मरीज की देखभाल करती हैं। आइसीयू, वेंटिलेटर के मरीजों की सेवा में नर्सें 24 घंटे जुटी रहती हैं।

गांधी भवन में शनिवार को राजकीय नर्सेस संघ के 18वें द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सेज संघ लंबे समय से गृह जिले में तैनाती की मांग कर रहा है। मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश स्वास्थ्य महानिदेशक को दिए गए हैं। जल्द आदेश हो जाने पर नर्सों को काम करने में आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि महानिदेशालय व अस्पतालों में रिक्त उच्च पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। नर्सों को अन्य भत्तों का लाभ दिलाने का प्रयास भी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को भगवान मानकर उनकी सेवा करें। नर्सिंग सेवा की गरिमा को बनाए रखें। सभी अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं।