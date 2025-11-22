यूपी में जम्मू-कश्मीर के निवासी डॉक्टरों की छानबीन जारी, करीब 400 संदिग्धों के खंगाले जा रहे बैंक अकाउंट
उत्तर प्रदेश में जम्मू-कश्मीर के निवासी डॉक्टरों की जांच चल रही है। लगभग 400 संदिग्ध डॉक्टरों के बैंक खातों की जाँच की जा रही है ताकि उनकी वित्तीय गतिविधियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाया जा सके। यह कदम डॉक्टरों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में हुए बम धमाके के पीछे डॉक्टरों का आतंकी माड्यूल सामने आने के बाद प्रदेश में उनसे जुड़े रहे संदिग्धों की जांच जारी है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) प्रदेश में काम कर रहे जम्मू-कश्मीर के निवासी कई डॉक्टरों को लेकर लगातार पड़ताल कर रहा है। कुछ डॉक्टरों से लंबी पूछताछ भी की गई है। एटीएस आतंकी डॉक्टरों से जुड़े रहे अन्य संदिग्धों व उनके मददगारों की भी छानबीन कर रहा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली बम धमाके के मामले में डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन, डॉ. अदील व मुफ्ती इरफान अहमद को अपने कस्टडी में लिया है। सूत्रों का कहना है कि एनआईए की एक टीम सोमवार को डॉ. शाहीन व डॉ. अदील को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है।
यहां दोनों का सामना उनके संपर्क में रहे डॉक्टरों व अन्य संदिग्धों से कराए जाने की तैयारी है। डॉ. अदील को साथ लेकर सहारनपुर में भी छानबीन की जा सकती है। वहीं डॉ. शाहीन के छोटे भाई लखनऊ निवासी डॉ. परवेज के संपर्क में रहे युवकों को लेकर भी छानबीन जारी है।
जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के मामले में सहारनपुर से पकड़े गए जम्मू-कश्मीर निवासी डॉ. अदील अहमद, उसके सहयोगी डॉ. मुजम्मिल व डॉ. शाहीन के अलावा डॉ. परवेज की मोबाइल काल डिटेल के जरिए चिह्नित किए गए लगभग 400 संदिग्धों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। इनके बैंक खातों में पिछले कुछ वर्षाें में हुए लेनदेन का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, संभल, पीलीभीत समेत अन्य शहरों में होने के तथ्य सामने आ रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस व एटीएस की संयुक्त टीमों ने फरीदाबाद में डॉ. शाहीन के पकड़े जाने के बाद लखनऊ स्थित उसके पैतृक आवास व भाई डॉ. परवेज के घर पर छापा भी मारा था।
