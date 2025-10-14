यूपी में दिवाली-छठ पर बसों के अतिरिक्त फेरे पर मिलेंगे इतने रुपये, 18 से 30 अक्तूबर तक लागू रहेगी योजना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली व छठ पर्व पर प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी। 18 से 30 अक्टूबर तक अधिक से अधिक बसें संचालित की जाएंगी, इसी दौरान ड्राइवरों, कंडक्टरों व अन्य के लिए प्रोत्साहन योजना भी प्रभावी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतिरिक्त बस चलाने वालों को प्रतिदिन 400 रुपये के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगी। प्रोत्साहन अवधि में अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों व कर्मचारियों काे अवकाश नहीं मिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, दीपावली के बाद पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पर्व मनाया जाता है। नगरों में रहने वाले पूर्वांचल के बहुत से लोग अपने घरों को जाते हैं। उन्हें असुविधा न हो इसलिए पर्याप्त बसें चलाई जाए। मंत्री ने कहा, दिल्ली से पूर्वी यूपी के यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक संख्या में बसें चलायी जाएं। लखनऊ व कानपुर नगरों के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की जाए।

गाजियाबाद व दिल्ली व पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलने पर पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएं। भैया दूज के अवसर पर स्थानीय व निकट जिलों में अधिक आवागमन होता है। ऐसे स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी आवागमन की व्यवस्था कराएं।

निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया, प्रोत्साहन अवधि में ड्राइवरों, कंडक्टरों कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें संविदा व आउटसोर्सिंग के ड्राइवरों व कंडक्टरों को भी लाभ मिलेगा, जो न्यूनतम 12 दिनों में दैनिक रूप से निर्धारित औसत किलोमीटर का संचालन करते हैं तो 400 रुपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त 4800 रुपये का विशेष प्रोत्साहन का भुगतान मिलेगा।

इस अवधि में औसतन 300 किलोमीटर प्रतिदिन का संचालन करना होगा। यदि कर्मचारी 13 की अवधि तक ड्यूटी करते हैं व किलोमीटर का मानक पूरा करते हैं, तो 450 रुपये प्रति दिवस की दर से कुल 5850 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

संविदा, वाह्य स्रोत ड्राइवरों व कंडक्टरों को प्रोत्साहन अवधि में निर्धारित मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर अतिरिक्त किलोमीटर पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में 13 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिंकों, जिसमें निगम के सीधे आबद्ध आउटसोर्स कार्मिक भी शामिल होंगे, को एकमुश्त 2500 रुपये व 12 दिन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को एकमुश्त 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10000 रुपये व सेवा प्रबंधकों को 5000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका वितरण क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों व उप अधिकारियों में करेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 50 रुपये प्रति निगम व अनुबंधित बस के आधार पर डिपो के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों व उप अधिकारियों को वितरित करेंगे।

प्रोत्साहन अवधि में निगम बसों को शतप्रतिशत आनरोड करने के निर्देश दिए साथ ही बसों के स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी परिवहन निगम के अधिकारी करा लें। यह भी निर्देश है कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए। अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लगाने के निर्देश हैं।