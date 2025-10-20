यूपी में दीपावली पर अस्पतालों में तैनात रहेंगे पर्याप्त डॉक्टर-पैरामेडिकल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का आदेश जारी किया है। त्योहार के दौरान चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। योगी सरकार ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है ताकि मरीजों को परेशानी न हो और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने दीपावली त्योहार के मौके पर सभी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलाने और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों-पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य कारणों के अलावा छुट्टी स्वीकृत की जाए।
पटाखों से जलने वाले लोगाें, सड़क दुर्घटनाओं, फूड पायजनिंग, आंख की चोट के मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। पअमित कुमार घोष ने अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों मेडिकल कालेजों के प्रमुखों को वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सांस के रोगियों के इलाज की भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं, उपकरण की व्यवस्था रखने, पैथोलाजी सेवाओं को जारी रखा जाए। संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
अस्पतालों में अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा के साथ परिसर में बिजली, पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अस्पतालों की सुरक्षा की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार करने के लिए भी उन्होंने कहा है।
