यूपी में दीपावली पर अस्पतालों में तैनात रहेंगे पर्याप्त डॉक्टर-पैरामेडिकल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने दीपावली त्योहार के मौके पर सभी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलाने और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों-पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य कारणों के अलावा छुट्टी स्वीकृत की जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटाखों से जलने वाले लोगाें, सड़क दुर्घटनाओं, फूड पायजनिंग, आंख की चोट के मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। पअमित कुमार घोष ने अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों मेडिकल कालेजों के प्रमुखों को वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सांस के रोगियों के इलाज की भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।