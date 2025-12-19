यूपी में डिजिटल रजिस्टर में पिछड़े बच्चे, 1.32 करोड़ में सिर्फ 38 लाख की दर्ज हो रही ऑनलाइन हाजिरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी उम्मीद के मुताबिक दर्ज नहीं हो पा रही है। डिजिटल रजिस्टर के जरिये अभी 30 प्रतिशत से भी कम बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो रही है।

कई जिलों में तो यह आंकड़ा एक से तीन प्रतिशत तक सिमट गया है। सीएम डैशबोर्ड से बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े हटने के बाद जिलों की रुचि भी इस व्यवस्था में कम होती दिख रही है।

प्रदेश में कुल 1,32,829 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 1,29,52,172 बच्चे पंजीकृत हैं। लेकिन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अब तक सिर्फ 38,142 विद्यालयों का ही डाटा नियमित रूप से दर्ज हो पा रहा है।

प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज 16 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में केवल 31,29,783 बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि 7,41,778 बच्चे अनुपस्थित दिखाए गए हैं।

बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, देवरिया, गोंडा, महराजगंज, महोबा और श्रावस्ती जैसे जिलों में पांच प्रतिशत से भी कम बच्चों की डिजिटल हाजिरी दर्ज हो रही है। शिक्षकों के अनुसार कम उपस्थिति का एक बड़ा कारण एसआइआर (मतदाता गहन पुनरीक्षण) में शिक्षकों की ड्यूटी लगना है।