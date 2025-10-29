Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कृषि, शिक्षा और गांवों का तेज विकास देखना चाहते हैं यूपी के लोग, विकसित यूपी के लिए 60 लाख से अधिक सुझाव

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के नागरिक कृषि, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र प्रगति की अपेक्षा रखते हैं। एक उन्नत उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु 60 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों में कृषि को आधुनिक बनाने, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर बल दिया गया है। नागरिकों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता के सुझावों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। मंगलवार तक जनता की तरफ से 60 लाख से अधिक सुझाव आ गए थे। प्रदेश की जनता कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ बदलते हुए देखना चाहती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक 16 लाख सुझाव कृषि, 15 लाख सुझाव शिक्षा और 12 लाख सुझाव ग्रामीण विकास के संबंध में जनता ने भेजे हैं।समाज कल्याण के क्षेत्र से जुड़े पांच लाख सुझाव, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चार लाख. पशुधन के विकास के लिए तीन लाख और औद्योगिक विकास से संबंधित 2.5 लाख सुझाव आए हैं।

    सबसे अधिक सुझाव भेजने के मामले में जौनपुर जिले की जनता पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर संभल, तीसरे स्थान पर गाजीपुर, चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ और पांचवे स्थान पर बिजनौर जिले के लोग हैं। जो 60 लाख सुझाव आए हैं उनमें से 75 प्रतिशत सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने दिए हैं।

    जनता की तरफ से आए एक सुझाव में गांवों में उद्योग और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए कहा गया है। लिखा है कि यदि सरकार निजी साझेदारी (पीपीपी माडल) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दे तो गांवों से पलायन रोका जा सकता है।

    एक अन्य सुझाव में कहा गया है कि कि राज्य को औद्योगिक ताकत बनाने के लिए एमएसएमई के लिए आसान ऋण, तकनीकी सहयोग और जिलों में उद्योग पार्क स्थापित करने की जरूरत है। स्कूल स्तर से ही शिक्षा को व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाने की बात भी सुझावों में शामिल है। लोगों ने गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ही रोजगार सृजन केंद्र खोलने के सुझाव भी दिए हैं।