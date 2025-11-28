डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारियों को किया बर्खास्त, इनका रोका वेतन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लंबे समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित सात चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) लेखराजपुर मैनपुरी, सुलतानपुर सांडा, सढ़ौली कदीम सहारनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भोगांव मैनपुरी, हाटा कुशीनगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बाराबंकी के अधीन एक चिकित्साधिकारी लंबे समय से चिकित्सीय तैनाती स्थल से अनुपस्थित थे।

इन सभी को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) फर्रुखाबाद को मैनपुरी में शासकीय आवास को खाली करने में देरी के कारण परिनिंदा दंड के निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिए है।

साफ-सफाई का ध्यान न रखने पर मांगा स्पष्टीकरण बरेली के 300 बेड अस्पताल के अधीक्षक को ओपीडी में मरीजों को सुचारु ढंग से सुविधाएं न दिए जाने, अधीनस्थ चिकित्सकों व कर्मचारियों पर नियंत्रण न रखने, साफ-सफाई का ध्यान न रखे जाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला चिकित्सालय गौतमबुद्धनगर में अल्ट्रसाउंड की गलत रिपोर्ट बनाये जाने पर वरिष्ठ परामर्शदाता रेडियोलाजिस्ट की दो वेतनवृद्धियों को रोकते हुए परिनिंदा का दंड देने का निर्देश दिया गया है।