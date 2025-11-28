Language
    उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ में 25 घरों की कुंडी क्यों खटखटाई? महानगर अध्यक्ष भी रहे साथ

    By Ajay Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के कैंट क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने 25 घरों पर जाकर लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें फार्म उपलब्ध कराए। उन्होंने मतदाता सूची के सत्यापन, नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में लोगों को जागरुक करने के लिए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में घरों की कुंडी खटखटाई।

    महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री 25 घरों में गए। बूथ संख्या 22 पर ''''कुंडी खटकाओ अभियानÓ के लोगों से संवाद भी किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो।

    लोगों को फार्म उपलब्ध कराते हुए मतदाता सूची के सत्यापन, नाम जोडऩे, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की अपील की।

