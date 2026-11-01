UP में घरेलू कनेक्शन से दुकान में बिजली जलाने की छूट की मांग, 30 लाख लोगों को मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। अगले वित्तीय वर्ष 2027-28 की बिजली दरों में एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन से ही दुकान में बिजली जलाने की छूट देने की राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है।

परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि निम्न आय वर्ग के लगभग 30 लाख उपभोक्ता घर के छोटे हिस्से में दुकानें खोलकर आजीविका चला रहे हैं। उनके यहां अक्सर विजिलेंस जांच कर राजस्व निर्धारण के साथ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है।