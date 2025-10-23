उत्तर प्रदेश में दलित की हत्या व पेशाब मामले को लेकर गरमाई राजनीति, मायावती ने की निंदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले को लेकर सपा-बसपा सहित कई विपक्ष दलों ने सरकार को घेरा है। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या और लखनऊ के धार्मिक स्थल में बुजुर्ग के साथ मारपीट करने और पेशाब चटवाने को लेकर राजनीति गरमा गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लखनऊ की घटना की जांच की जा रही है। आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए सवाल उठाया है कि दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा। उन्होंने पिछले दिनों प्रयागराज के धूमनगंज स्थित मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद रावेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

बसपा प्रमुख ने लखनऊ के काकोरी स्थित एक धार्मिक स्थल में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट और पेशाब चटवाने की घटना को लेकर आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि 65 वर्षीय रामपाल के साथ की गई मारपीट व अमानवीय घटना के संदर्भ में सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।