राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्वांटम कंप्यूटिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों, पुलिस, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाकर साइबर सुरक्षा का रोडमैप तैयार करने पर मंथन हुआ।

बुधवार को गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के निदेशक डा. जीके गोस्वामी की पहल पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के निदेशक अतुल मिश्रा ने भी साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण से जुड़े विषयों पर विचार रखे।

कार्यशाला में शासन के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि डा. गोस्वामी की यह पहल वर्तमान दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये के यूपी एआई मिशन को स्वीकृति दी है। इसके तहत जनहित की योजनाओं में एआई के उपयोग और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि आइआइटी कानपुर के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं।