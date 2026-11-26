जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Update: प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में धूप की वजह से हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ रही है। मौसम में इस उतार-चढ़ाव के चलते रविवार तक दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखने को मिल सकता है।

बुधवार को राजधानी लखनऊ में दिन का अधिकतम 27.2, न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में 15.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। 27 नवंबर से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कोहरे का असर बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 30 नवंबर तक प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से तापमान में अपेक्षाकृत गर्माहट बनी रहेगी, लेकिन सूरज ढलने के बाद तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे रात के साथ सुबह की ठंडक भी बढ़ेगी।बुधवार को ही लखनऊ सहित कई जिलों में दिन और रात के तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। कानपुर शहर में अंतर अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा।