राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लंबे समय से लंबित प्रोत्साहन राशि जल्द जारी होने की उम्मीद है। लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वी. हेकाली झिमोमी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश जारी किए हैं।

सीएमओ कार्यालय स्तर पर खोले गए बैंक खातों का विवरण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि मांग पत्र के आधार पर लंबित इंसेंटिव की धनराशि संबंधित खातों में भेजी जा सके। भुगतान में पारदर्शिता और गड़बड़ी की आशंका खत्म करने के लिए बीसीपीएमएम-एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ब्लॉक, नगर और क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्तर पर लंबित इंसेंटिव का ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराने होंगे।