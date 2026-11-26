राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना-2027 के लिए प्रदेश में अब तक 21.47 लाख से अधिक परिवारों ने घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर दी है। स्वगणना में हरदोई सबसे आगे है, जहां 1.15 लाख से अधिक परिवारों ने अपना ब्योरा भर दिया है। वहीं लखनऊ में अब तक 30,124 परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। जिन परिवारों ने अभी तक जानकारी दर्ज नहीं की है, वे 30 नवंबर तक आनलाइन यह काम कर सकते हैं।

स्वगणना के लिए जनगणना विभाग ने se.census.gov.in पोर्टल पर सुविधा दी है। परिवार के मुखिया या कोई अन्य सदस्य पोर्टल पर जाकर घर बैठे परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकता है। जानकारी दर्ज करने के बाद मिलने वाली एसई आईडी (स्वगणना पहचान संख्या) सुरक्षित रखनी होगी।

एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर परिवारों का ब्योरा जुटाएंगे। इस दौरान स्वगणना करने वाले परिवारों के यहां भी गणनाकर्मी पहुंचेंगे। उन्हें एसई आईडी उपलब्ध करानी होगी। बुधवार तक स्वगणना में हरदोई 1,15,946 परिवारों के साथ पहले स्थान पर है।