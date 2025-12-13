Language
    UP: चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड, हैदराबाद के इनपुट पर मुकदमा

    By Ayushman Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:52 PM (IST)

    Video of Child Pornography: दोनों मोबाइल नंबरों पर संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन की पुष्टि होने के बाद दारोगा ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है ...और पढ़ें

    डीजी साइबर क्राइम ने साइबर क्राइम सेल ने मामले की जांच करायी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड कर बेचे जा रहे हैं। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद की शिकायत पर डीजी साइबर क्राइम ने साइबर क्राइम सेल ने मामले की जांच करायी।

    सिम के ग्राहक आवेदन पत्र (कैफ) के आधार पर संदिग्ध से पूछताछ की गई। दोनों मोबाइल नंबरों पर संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन की पुष्टि होने के बाद दारोगा ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही है।

    तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद को दो मोबाइल नंबर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियाे बेचने का शक हुआ। जिसके बाद मामले में एक पत्र भेजकर डीजी साइबर क्राइम बिनोद कुमार सिंह को पोर्नोग्राफी के वीडियो बेचने की शिकायत भेजी गई थी। जिसमें एक मोबाइल नंबर व आइडी का जिक्र था। आरोप था कि उक्त नंबर व आइडी से इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित वीडियो व फोटो अपलोड हो रही हैं।

    निर्देश पर साइबर क्राइम सेल में तैनात दारोगा इंद्रपाल सिंह ने जांच शुरु की। जांच अधिकारी ने टेलीकाम कंपनी को पत्र भेजकर जानकारी मांगी तो पता चला कि दोनों नंबर हरिकेश मीना निवासी डीजल कालोनी आलमबाग के हैं। उक्त नंबर धारक से संपर्क कर पूछताछ के लिए आलमबाग कोतवाली पर बुलाया गया।

    हरिकेश के साथ उनका बेटा मनराज मीना भी पहुंचा। पता चला कि मनराज ही दोनों नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल चेक किए गए तो संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन का रिकार्ड मिला। सभी चैट का स्क्रीन शाट देकर पुलिस ने मनराज मीना को चेतावनी देकर छोड़ दिया।साइबर सेल के जांच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी। जिसपर कार्रवाई का आदेश हुआ। उसके बाद एसीपी साइबर सेल ने कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट आलमबाग कोतवाली पर भेजी। बीट प्रभारी बरहा उपनिरीक्षक अवनीश कुमार ने आलमबाग कोतवाली में मनराज मीना के खिलाफ आइटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करायी है।