UP: चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड, हैदराबाद के इनपुट पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, लखनऊ: इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड कर बेचे जा रहे हैं। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद की शिकायत पर डीजी साइबर क्राइम ने साइबर क्राइम सेल ने मामले की जांच करायी। सिम के ग्राहक आवेदन पत्र (कैफ) के आधार पर संदिग्ध से पूछताछ की गई। दोनों मोबाइल नंबरों पर संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन की पुष्टि होने के बाद दारोगा ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही है।

तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद को दो मोबाइल नंबर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियाे बेचने का शक हुआ। जिसके बाद मामले में एक पत्र भेजकर डीजी साइबर क्राइम बिनोद कुमार सिंह को पोर्नोग्राफी के वीडियो बेचने की शिकायत भेजी गई थी। जिसमें एक मोबाइल नंबर व आइडी का जिक्र था। आरोप था कि उक्त नंबर व आइडी से इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित वीडियो व फोटो अपलोड हो रही हैं।

निर्देश पर साइबर क्राइम सेल में तैनात दारोगा इंद्रपाल सिंह ने जांच शुरु की। जांच अधिकारी ने टेलीकाम कंपनी को पत्र भेजकर जानकारी मांगी तो पता चला कि दोनों नंबर हरिकेश मीना निवासी डीजल कालोनी आलमबाग के हैं। उक्त नंबर धारक से संपर्क कर पूछताछ के लिए आलमबाग कोतवाली पर बुलाया गया।