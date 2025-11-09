Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: लखनऊ जेल से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को धमकी, कैदी ने पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन से भेजा ई-मेल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    UP Crime: पुलिस ने बताया कि ई-मेल में चेतावनी दी गई है कि लखनऊ खंडपीठ के एक न्यायाधीश की हत्या होने वाली है। पुलिस की साइबर सेल और अपराध शाखा ने जब ने जब मेल की जांच कि तो पता चला कि ई-मेल कांस्टेबल अजय कुमार के फोन से भेजा गया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लखनऊ जेल में बंद साइबर धोखाधड़ी के आरोपी ने यह मेल भेजा

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी लखनऊ की एक घटना से न्यायाधीश वर्ग में खलबली मच गई है। लखनऊ जेल से एक कैदी ने पुलिसवाले के मोबाइल फोन से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को धमकी भरा मेल भेजा है। पुलिस ने रविवार को बताया कि जेल में बंद लगभग 3,700 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के आरोपी ने यह मेल भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के जज को कथित तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल के फोन से धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में अनुभव मित्तल और कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट में चार नवंबर को सुनवाई के दौरान अनुभव मित्तल के साथ पुलिस कांस्टेबल अजय कुमार था।

    अनुभव मित्तल फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम से लगभग सात लाख निवेशकों से 3,700 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में लखनऊ जिला जेल में बंद है। उसने ही कथित तौर पर एक अन्य कैदी को फंसाने के लिए फर्जी नाम से ईमेल भेजा। उसने अपने केस की स्थिति जानने के लिए पुलिस कांस्टेबल लिया था और चुपके से एक नई ईमेल आईडी बना ली।

    पुलिस ने बताया कि ई-मेल में चेतावनी दी गई है कि लखनऊ खंडपीठ के एक न्यायाधीश की हत्या होने वाली है। पुलिस की साइबर सेल और अपराध शाखा ने जब ने जब मेल की जांच कि तो पता चला कि ई-मेल कांस्टेबल अजय कुमार के फोन से भेजा गया था। अनुभव मित्तल और पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल अजय कुमार के खिलाफ आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर शुक्रवार को दर्ज की गई।

    पुलिस ने बताया कि अजय कुमार ने बताया कि मित्तल ने 4 नवंबर को अपने केस के मामले की स्थिति जानने के लिए उसका फोन लिया था। उसने चुपके से एक नई ईमेल आईडी बनाकर अगली सुबह धमकी भरा संदेश अपने आप भेजने के लिए टाइमर सेट कर दिया था।