    यूपी में कफ सीरप कांड के आरोपितों से STF जेल में करेगी पूछताछ, शुभम के वीडियो की भी जांच शुरू

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में कफ सीरप घोटाले के आरोपियों से एसटीएफ जेल में पूछताछ करेगी। शुभम के वीडियो की जांच भी शुरू हो गई है। एसटीएफ मामले की गहराई तक जाकर दोष ...और पढ़ें

    Hero Image

    कफ सिरप कांड के आरोपितों से STF जेल में करेगी पूछताछ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम शनिवार को कफ सीरप कांड के आरोपित अमित टाट और आलोक सिंह से जेल में पूछताछ करेगा। इसके लिए एसटीएफ ने शुक्रवार को अदालत से अनुमति ले ली है। दोनों आरोपितों से पूछताछ के लिए एसटीएफ ने आठ सवाल तैयार किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कफ सीरप कांड के दोनों आरोपितों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रारम्भिक पूछताछ में दोनों कई अहम जानकारियां एसटीएफ को दी थी। साथ ही पूरे सिंडिकेट की भी जानकारी एसटीएफ ने आरोपितों से उगलवाई थी।

    इसी जानकारी के आधार पर कफ सीरप के डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिकार्ड खंगाले जा रहे है। कफ सीरप सिंडीकेट के मुख्य आरोपितों में शामिल अमित टाटा और आलोक की संपत्तियों की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि दोनों से कम समय में करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति बनाई है।

    एसटीएफ दोनों आरोपितों से मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के साथ संबंधों को लेकर सवाल पूछेगी। साथ ही यह जानकारी भी एकत्र की जाएगी कि इनकी कितनी फर्में किस-किस राज्य में हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह लोग कफ सीरप की सप्लाई करते थे।

    इसके अलावा कफ सीरप की आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ आरोपित कितने समय से कारोबार कर रहे हैं। कफ सीरप की तस्करी के लिए बैंकों के जरिए राशि ली जाती थी या नकद राशि लेते थे।

    बाहुबली धनंजय के साथ यह लोग कब संपर्क में आए थे। कफ सीरप की तस्करी में धनंजय की क्या भूमिका थी। सिंडीकेट में और कौन-कौन से लोग शामिल थे। उनकी क्या भूमिका थी।

    शुभम के वीडियो की जांच शुरू

    एसटीएफ ने शुक्रवार को कफ सीरप कांड के मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो के जरिए शुभम ने अपनी सफाई दी है। इस वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद से एसटीएफ आइपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) एड्रेस के जरिए शुभम की लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है।