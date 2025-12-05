यूपी में कफ सीरप कांड के आरोपितों से STF जेल में करेगी पूछताछ, शुभम के वीडियो की भी जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम शनिवार को कफ सीरप कांड के आरोपित अमित टाट और आलोक सिंह से जेल में पूछताछ करेगा। इसके लिए एसटीएफ ने शुक्रवार को अदालत से अनुमति ले ली है। दोनों आरोपितों से पूछताछ के लिए एसटीएफ ने आठ सवाल तैयार किए हैं।

कफ सीरप कांड के दोनों आरोपितों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रारम्भिक पूछताछ में दोनों कई अहम जानकारियां एसटीएफ को दी थी। साथ ही पूरे सिंडिकेट की भी जानकारी एसटीएफ ने आरोपितों से उगलवाई थी। इसी जानकारी के आधार पर कफ सीरप के डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिकार्ड खंगाले जा रहे है। कफ सीरप सिंडीकेट के मुख्य आरोपितों में शामिल अमित टाटा और आलोक की संपत्तियों की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि दोनों से कम समय में करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति बनाई है।

एसटीएफ दोनों आरोपितों से मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के साथ संबंधों को लेकर सवाल पूछेगी। साथ ही यह जानकारी भी एकत्र की जाएगी कि इनकी कितनी फर्में किस-किस राज्य में हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह लोग कफ सीरप की सप्लाई करते थे।