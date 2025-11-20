'सहकारिता विभाग यूपी में किसानों के घर तक पहुंचाएगा खाद', अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह में JPS राठौर का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि सहकारिता विभाग बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) के माध्यम से अब किसानों के घर तक खाद पहुंचाने का काम करेगा। इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिससे किसान घर बैठे ही अपनी जरूरत के मुताबिक खाद की बुकिंग करेंगे और आनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। एम-पैक्स के कर्मचारी खाद की बोरियां किसान के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे।

72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन पर गुरुवार को सहकारिता भवन में आयोजित गोष्ठी में मंत्री राठौर ने कहा कि सहकारिता जन विश्वास का आधार है और प्रदेश में सहकारी समितियों ने बड़े स्तर पर वित्तीय सुदृढ़ीकरण, गोदामों के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, सौर ऊर्जा के उपयोग और खाद वितरण में डिजिटल प्रणाली को आगे बढ़ाया है। 52 लाख से अधिक नए सदस्य एम-पैक्स सदस्यता के माध्यम से सहकारिता से जुड़े हैं। 2.8 लाख नए खाते जिला सहकारी बैंकों में खोले गए हैं जिससे 544 करोड़ रुपये बैंकों में जमा हुए।

क्या बोले सुरेश कुमार खन्ना? गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व सहकारिता क्षेत्र में गवर्नेंस के नाम पर लूट की गई थी। भाजपा सरकार में गुड गवर्नेंस से विभाग को लाभ हुआ। 16 जिला सहकारी बैंक घाटे से उबरे हैं जिससे सहकारी बैंकों की साख बढ़ी है।

आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार ने कहा कि प्रदेश की 969 सहकारी समितियों में यूपीआइ क्यूआर कोड लागू किया गया है। शेष एम-पैक्स को भी जल्द क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारी यूनियन के पांच मृत कर्मचारियों के स्वजन को नियुक्ति पत्र दिए गए। जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र आश्रितों को 50-50 हजार रुपये के चेक वितरित किए गए।