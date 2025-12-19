यूपी में निर्माण कार्यों में लापरवाह एजेंसियों पर होगी कार्रवाई, काम में देरी पर सख्त हुए मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर अब कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने काम में देरी पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने समय पर क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बलरामपुर, मीरजापुर और मुरादाबाद में बन रहे नए राज्य विश्वविद्यालयों के साथ गाजियाबाद में पुलिस नान-कंपोजिट कमिश्नरेट और आगरा, वाराणसी व लखनऊ में प्रस्तावित कंपोजिट कमिश्नरेट भवनों के निर्माण की प्रगति धीमी है।
इस पर सख्त रुख दिखाते मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साफ कहा कि तय समय (माइलस्टोन) के अनुसार काम नहीं होने पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप की बैठक में इन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा में पाया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा ईपीसी मोड में बनाए जा रहे तीनों राज्य विश्वविद्यालयों (जिनकी लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक है) का काम तय लक्ष्य के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है।
इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि काम की नई समय-सारिणी (माइलस्टोन) तुरंत संशोधित की जाए। जरूरत के अनुसार मजदूर और स्टाफ बढ़ाया जाए। निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जाए।
गुणवत्ता और तय मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए काम समय पर पूरा कराया जाए। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट और कंपोजिट कमिश्नरेट भवनों की ड्राइंग, डिजाइन और लागत को एक समान (मानकीकरण) करने से जुड़ी जानकारी भी बैठक में रखी गई।
बताया गया कि तकनीकी सेल ने इस संबंध में 15 दिसंबर को गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया गृह विभाग व लोक निर्माण विभाग में चल रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जाएं, ताकि इन भवनों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके।
