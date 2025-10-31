Language
    UP News: टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ता-पैनलिस्ट खोजेगी कांग्रेस, पांच चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी टैलेंट हंट के ज़रिए प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की तलाश करेगी। चयन प्रक्रिया पाँच चरणों में होगी, जिसमें विभिन्न परीक्षण और साक्षात्कार शामिल हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस पहल से उन्हें प्रदेश भर से योग्य उम्मीदवार मिलेंगे जो पार्टी के विचारों को प्रभावी ढंग से रख सकेंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा व अन्य प्रमुख दलों से मुकाबले के लिए कांग्रेस तेजतर्रार प्रवक्ता व पैनलिस्टों की खोज में जुटी है। पार्टी इसके लिए टैलंट हंट का सहारा ले रही है। प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च कोआर्डिनेटर व पब्लिसिटी कोआर्डिनेटर के लिए बेहतर प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम आयोजित होगा और पांच चरणों में प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सांसद सप्तागिरी उलाका व दिल्ली के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता सौंपी गई है।
    पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि हर जिले से ऐसी प्रतिभाओं को खोजा, जिनमें विभिन्न मुद्दों व इतिहास की बेहतर समझ हो। उप्र में अभियान पांच चरणों में पूरा होगा।

    पहले चरण में एक कमेटी के गठन के साथ ही पंजीकरण व अभियान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। दूसरे चरण में आनलाइन स्क्रीनिंग कर जोनवार प्रतिभागियों का चुना जाएगा। यह चरण आनलाइन इंटरव्यू पर आधारित होगा।

    तीसरे चरण में चुने हुए प्रतिभागियों के जोनवार साक्षात्कार होंगे। चौथे चरण में शार्टलिस्टेड प्रतिभागियों का लखनऊ बुलाकर उनका मूल्यांकन जाएगा। पांचवें चरण में परिणाम घोषित कर चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।