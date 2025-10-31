UP News: टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ता-पैनलिस्ट खोजेगी कांग्रेस, पांच चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा व अन्य प्रमुख दलों से मुकाबले के लिए कांग्रेस तेजतर्रार प्रवक्ता व पैनलिस्टों की खोज में जुटी है। पार्टी इसके लिए टैलंट हंट का सहारा ले रही है। प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च कोआर्डिनेटर व पब्लिसिटी कोआर्डिनेटर के लिए बेहतर प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम आयोजित होगा और पांच चरणों में प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सांसद सप्तागिरी उलाका व दिल्ली के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता सौंपी गई है।

पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि हर जिले से ऐसी प्रतिभाओं को खोजा, जिनमें विभिन्न मुद्दों व इतिहास की बेहतर समझ हो। उप्र में अभियान पांच चरणों में पूरा होगा।