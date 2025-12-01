यूपी में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए अब चार दिसंबर तक करें आवेदन, इन युवाओं को मिलेगा मौका

राज्य ब्यूराे, लखनऊ। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीब परिवारों के युवाओं के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की समय सारिणी को संशोधित कर दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम में आवेदन के लिए एक दिसंबर अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर चार दिसंबर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में एक लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के इंटर पास युवाओ को ओ लेवल एवं सीसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए 20 नवंबर को आवेदन लेने की शुरुआत हुई थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब चार दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, आवेदकों को एक हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय पांच से से नौ दिसंबर तक आय, जाति, शैक्षिक अभिलेखों सहित सभी दस्तावेजों का आनलाइन सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।