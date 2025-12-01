Language
    यूपी में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए अब चार दिसंबर तक करें आवेदन, इन युवाओं को मिलेगा मौका

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कई युवा ऐसे हैं, जो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए अब चार दिसंबर तक करें आवेदन।

    राज्य ब्यूराे, लखनऊ। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीब परिवारों के युवाओं के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की समय सारिणी को संशोधित कर दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम में आवेदन के लिए एक दिसंबर अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर चार दिसंबर कर दिया गया है।

    कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में एक लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के इंटर पास युवाओ को ओ लेवल एवं सीसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए 20 नवंबर को आवेदन लेने की शुरुआत हुई थी।

    पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब चार दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, आवेदकों को एक हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय पांच से से नौ दिसंबर तक आय, जाति, शैक्षिक अभिलेखों सहित सभी दस्तावेजों का आनलाइन सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

    10 से 13 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची को डिजिटली लाक कर प्रतीक्षा सूची तैयार होगी और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान (नीलिट) में रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    15 दिसंबर से प्रदेशभर में एक साथ प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। युवक-युवतियाां विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।