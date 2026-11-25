डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम के ताजा आंकड़ों के अनुसार झांसी में तापमान सबसे कम 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गोरखपुर में पारा 13.2 डिग्री तक पहुंच गया है।

प्रयागराज में तापमान 14 डिग्री, बहराइच में 13.6 डिग्री, बरेली में 12.6 डिग्री और लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरठ में तापमान 21 डिग्री रहा। वहीं, फुरसतगंज में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अन्य शहरों के मुकाबले काफी अधिक है।