पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को CM योगी करेंगे सम्मानित, कर सकते हैं बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिवारिजनों को सम्मानित करेंगे। पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को बलिदानी पुलिसकर्मियों की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पहली सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक अपराधियों का मुकाबला करते समय अपने प्राण न्योछावर करने वाले तीन पुलिसकर्मियों को श्रृद्धासुमन भेंट किए जाएंगे। इनमें एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह व आरक्षी सौरभ कुमार शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं।

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि एसटीएफ के निरीक्षक व दलनायक सुनील कुमार शामिली में एक लाख के इनामी बदमाश अरशद की तलाश में 21 जनवरी 2025 को नाकाबंदी करके वाहनों की तलाशी ले रहे थे। अरशद सफेद ब्रेजा कार के जा रहा था। कार रोकने का इशारा करने पर अरशद व उसके साथियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसी दौरान सुनाल कुमार गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और चार बदमाशों को ढेर कर दिया। हालांकि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार जौनपुर में तैनात मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह ने गो-तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछली 12 मई को एक पिकप को रोका तो ड्राइवर ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बदमाशों का पीछा कर पुलिस टीम ने तीन अभियुक्तों को जवाबी कार्रवाई में घायल कर दिया। सलमान नामक तस्कर की मृत्यु हो गई। वहीं, घायल दुर्गेश को पुलिस ने वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे।