    दीपावली पर सीएम योगी का कुम्हारों को तोहफा, अब बिना आवेदन मिलेगा जमीनों का पट्टा

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर कुम्हारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिना आवेदन के जमीन का पट्टा मिलेगा। मिट्टी कला बोर्ड के गठन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

    जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। पारंपरिक माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को प्रदेश सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। जिस गांव में माटी कला को आगे बढ़ाने वाले एक भी कारीगर काम कर रहें होंगे, उन्हें बिना आवेदन ही मिट्टी की खोदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा दिया जाएगा। माटी कला बोर्ड के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में चकबंदी मैनुअल के पैरा 178 के प्रावधानाें के अनुसार जिस गांव में कुम्हारों की संख्या बहुत कम है या एक कुम्हार हो, जो मिट्टी कला को संजोए रखने का कार्य कर रहा हो और उसने आवेदन या प्रस्ताव भले न दिया हो, लेकिन उसे मिट्टी के लिए भूमि अवश्य सुरक्षित की जाए।

    शासनादेश के बाद अब कुम्हारों को मिट्टी की किल्लत नहीं होगी और माटी कला को बुलंदी मिलेगी। माटी कला बोर्ड के योजना अधिकारी एलके नाग ने बताया कि पिछले साल प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस पर नौ अक्टूबर को मुहर लग गई। मुहर लगने के साथ ही प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों के 97,941 गांवों में यह व्यवस्था लागू हो गई है।

     

    सरकार की पहल सराहनीय

     

    राजधानी के चिनहट में माटी कला को आगे बढ़ाने वाले राजेश प्रजापति ने बताया कि के लौलाई गांव में मिट्टी की खुदाई को लेकर आए दिन बवाल होता है। इसकी वजह से इस कला को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। सरकार के इस शासनादेश से कारीगरों को अधिकार मिलेगा और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह मिट्टी के लिए तालाब या जमीन का इंतजाम करे। सरकार की पहल सराहनीय है।

     

    इस शासनादेश से माटी कला को आगे बढ़ाने वाले पारंपरिक कारीगरों को सुविधा होगी। मिट्टी के लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी दाेनों क्षेत्रों में रहने वाले कुम्हार समाज के लोगों को इस आदेश से लाभ मिलेगा। कारीगरों की ओर से भी कई वर्षों से इसकी मांग भी की जा रही थी। डॉ. एसके पांडेय, नोडल अधिकारी, माटी कला बोर्ड