Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: बढ़ती ठंड और कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर, अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    CM Yogi Adityanath Review : मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरतमदों को लगातार कंबल वितरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती ठं और कोहरे को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति खुले में सोता न मिले। अधिकारी सभी जगह निरीक्षण करें और शीतलहर में निराश्रितों की भी समुचित व्यवस्था करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जगह रैन बसेरा में अलाव और हीटर की पर्याप्त व्यवस्था हो। रेन बसेरों का निरंतर निरीक्षण हो और वहां पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने निराश्रितों और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारी फील्ड में सतर्क रहें और देखें कि कोई खुले में ना सोए। निराश्रितों को रैन बसेरों तक ले जाया जाए और जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरतमदों को लगातार कंबल वितरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोशालों में अलाव के साथ गोवंश को ठंढ से बचाने की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया।

    मुख्यमंत्री ने घने कोहरे को लेकर सभी मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारियों, कप्तानों और ट्रैफिक पुलिस बलों को दिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में प्रबंधन ठीक से हो और सड़कों व गलियों की लाइट को लगातार चेक करें। अगर लाइट खराब है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। डार्क स्पॉट को चिन्हित कर समुचित कदम उठाए जाएं और राजमार्गों सड़कों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर बनाए जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को एनएचएआई व स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था सही करने का निर्देश दिया और एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने व हर ब्लैक स्पॉट पर तैनात टीमें रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि खराब विजिबिलिटी पर एक्सप्रेस-वे पर यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित करें और सुरक्षित यात्रा के लिए जनता 'एडवाइजरी' का सख्ती से पालन करे। एक्सप्रेस-वे पर सातों दिन 24 घंटे क्रेन और एंबुलेंस रहें।

    टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए। कोहरे में 'ओवरस्पीडिंग' करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोहरा होने के बाद लोगों से एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचने और ओवरटेकिंग बिल्कुल न करने को कहा है। यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं।

    धुंध और कोहरे के दौरान 'ट्रैवल गाइडलाइन'

    • धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें।
    • वाहन की फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो-बीम पर हेडलाइट रखें।
    • इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें
    • आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें
    • एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचें
    • ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें
    • यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें
    • अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं