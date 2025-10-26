Language
    यूपी में पत्रकारों को CM योगी का तोहफा, सामाजिक सुरक्षा के लिए 80.31 लाख रुपये की मिली मंजूरी

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 80.31 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस घोषणा से प्रदेश के पत्रकारों में खुशी की लहर है।

    Hero Image

    पत्रकारों को CM योगी का तोहफा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा और सहायता के लिए पत्रकार कल्याण कोष के लिए 80 लाख 31 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि पत्रकारों की आकस्मिक सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

    सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इस संबंध में सूचना निदेशालय को आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सूचना एवं प्रचार मद के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

    इस निर्णय के बाद सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना का अनुरोध किया था।

    अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्रकार कल्याण कोष के लिए 80.31 लाख रुपये की स्वीकृति मिलना पत्रकारों की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।