    यूपी में पुलिसकर्मियों के भत्तों में होगी बढ़ोतरी? सीएम योगी दे सकते हैं तोहफा

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। पिछले वर्ष वर्दी भत्ते में वृद्धि की गई थी। इस वर्ष शोक परेड के बाद तीन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व में कार्पस फंड और बजट में भी वृद्धि की थी। यह दिवस लद्दाख में शहीद हुए जवानों की याद में मनाया जाता है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। स्मृति दिवस पर पुलिस कल्याण से जुड़ी घोषणाओं की परंपरा रही है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते को प्रति वर्ष तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष किए जाने समेत अन्य घोषणाएं की थीं। लखनऊ पुलिस लाइन में शोक परेड के बाद मुख्यमंत्री तीन बलिदानी पुलिसकर्मियों के स्वजन को सम्मानित भी करेंगे।

    मुख्यमंत्री ने पिछले स्मृति दिवस पर नए बने बहुमंजिला भवनों के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ के कार्पस फंड, बलिदानियों के स्वजन को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया को सरल किए जाने, कुशल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व अन्य सुविधाओं के लिए 70 लाख के बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने व बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों के भत्ते में बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी।

    स्मृति दिवस के मौके पर इस बार शोक परेड के बाद मुख्यमंत्री एक सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2025 के मध्य बदमाशों से मुकाबले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तीन बलिदानी पुलिसकर्मियों के स्वजन को सम्मानित करेंगे। बलिदानी पुलिसकर्मियों में एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह व आरक्षी सौरभ कुमार के नाम शामिल हैं।

    21 अक्टूबर, 1959 में लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान बलिदान हो गए थे। उन वीर जवानों की याद में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्मृति दिवस पर देश भर में बलिदान हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।